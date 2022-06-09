Şampiyon Trabzonspor, mevcut kadrosunu korumak için hamlelerini sürdürüyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'dan Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır hamlesi!
Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un yıldızları Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'ın geleceği merak konusu. Fırtına, 2 yıldızı takımda tutmak istiyor. Bordo-mavili yönetim, senede 490 bin euro alan iki futbolcusuna yeni teklif yapacak. İşte ayrıntılar...
Djaniny ve Denswil ile yola devam etme noktasında önemli adımlar atan bordo-mavililer, iki önemli hamle daha yapmaya hazırlanıyor.
Yönetim "Makul teklifler gelirse ayrılmak istiyoruz" diyen kaleci Uğurcan Çakır ile orta saha Abdülkadir Ömür'de kalmaları için ciddi bir ücret artışına gidecek.