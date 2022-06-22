Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuyla transfer izni verilen Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un ayrılması halinde alınacak kaleciler belirlendi.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan kaleci talebi! Listede 3 aday var
TRABZONSPOR HABERLERİ - Bordo-mavililerde Abdullah Avcı'nın gündeminde kaleci transferi var. Erce'nin kiralık olarak gideceği öğrenilirken buna göre gündeme 3 kaleci geldi. Avcı'nın özellikle kaleci konusunda transferinde kampa kadara bitmesini istediği öğrenildi. İşte o adaylar...
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuyla transfer izni verilen Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un ayrılması halinde alınacak kaleciler belirlendi.
Trabzonspor, bu doğrultuda Göztepe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Samsunspor'un kalecisi Nurullah Aslan ve Çaykur Rizespor'un kalecisi Tarık Çetin'i gündemine almış durumda.
Bu oyuncular için kulüpleriyle görüşmelerin başladığı belirtiliyor.