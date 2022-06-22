Transferde şaha kalkan şampiyon Trabzonspor, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Marlon'dan sevindiren haber! FIFA...
TRABZONSPOR HABERLERİ - Yeni sezon öncesi savunmaya takviye yapmayı planlayan bordo-mavililerde gündemde yer alan Marlon'dan sevindiren haber geldi. FIFA'nın 'Ukrayna'daki yabancılar Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmelerini askıya alabilir' maddesi nedeniyle transferde flaş gelişme yaşandı.
Sağ bek Larsen, sol bek Eren Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat'ı renklerine bağlayan ve stoper Denswil ile de sözleşme uzatan Fırtına, savunmanın göbeği için de takıma seviye atlatacak bir transferi bitirmek üzere.
Fotomaç'ın haberine göre Karadeniz devi, Shakhtar Donetsk'in stoperi Marlon'la anlaşmaya vardı.