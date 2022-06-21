2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da hedef yeni sezonda da şampiyonluk. Bordo-mavililerde 2022-2023 sezonu öncesi şu ana kadar kadroya 4 oyuncu dahil edildi. Takımda kalacak oyuncular içinse Abdullah Avcı'nın raporu bekleniyor.



Avcı'nın geçen sezon ise üzerinde fazlasıyla durduduğu isim Ahmetcan Kaplan oldu. Kaplan geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 18 maçta görev aldı. Genç futbolcu için Lokomotiv Moskova Trabzonspor'a teklif yaparken bu teklif yeterli bulunmamıştı. Şimdi ise Fransız Lille'in Ahmetcan için 5 milyon Euro önerdiği iddia edildi.



Bu konu hakkında aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır Ahmetcan Kaplan'ın menajeri Nejder Ergezen ile görüştü.



"LILLE'DEN TEKLİF GELMEDİ"



Ergezen, "Lille'den böyle bir teklif gelmedi. Bu bir uydurma haberdir. Ahmetcan'a sadece resmi olarak Lokomotiv Moskova'dan teklif geldi" dedi.



AHMETCAN KAPLAN KİMDİR?

16 Ocak 2003 Trabzon doğumlu olan Ahmetcan 1.89 boyunda ve stoper olarak görev yapıyor.



Sol ayağını kullanan genç oyuncu aynı zamanda önlibero mevkisinde de görev yapabiliyor.

İlk olarak 1 Temmuz 2018 tarihinde Trabzonspor Alt kadrosunda forma giyen futbolcu daha sonra Trabzonspor U16 takımına geçmiştir.



22 Ocak 2019 tarihinde Trabzonspor U17 takımına, 4 Ağustos 2020 tarihinde Trabzonspor U19 takımına ve 11 Kasım 2020 tarihinde Trabzonspor ile üç yıllık anlaşma imzalamıştır.

Genç savunmacı geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor U19 takımında forma giyiyordu.



18 yaşındaki futbolcu bu sezon ilk kez geçen hafta Alanyaspor karşısında Süper Lig'de Trabzonspor forması giydi.