Transferde önceliği sol bek ve sağ stoper olan Fırtına, fırsat transferleri için de kapıyı açık tutuyor...
Trabzonspor'dan Güven Yalçın bombası! Abdullah Avcı'nın kararı...
Trabzonspor transfer haberi: Beşiktaş'la anlaşamayan ve boşa çıkan milli forvet Güven Yalçın, Trabzonspor'a önerildi. Bordo-mavililerde genç golcü ile ilgili kararı teknik direktör Abdullah Avcı'nın vereceği belirtildi. İşte o gelişmenin detayları...
Transferde önceliği sol bek ve sağ stoper olan Fırtına, fırsat transferleri için de kapıyı açık tutuyor...
Birçok isim hem Şampiyonlar Ligi'nde oynamak hem de gelecek sezon için kurulacak iddialı kadronun bir parçası olmak için bordo-mavili formayı giymek istiyor.
Bu kapsamda son olarak Beşiktaş ile sözleşme uzatma görüşmesi yapan ancak anlaşma sağlayamayan Güven Yalçın gündeme geldi.