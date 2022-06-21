TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da Trezeguet için geri sayım başladı!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bordo mavili ekip, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak istiyor. Hedefteki oyunculardan birisi de Trezeguet. Fırtına Mısırlı yıldızın transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Bordo-mavililer, yıldız futbolcunun menajeri ile masaya oturduç İşte görüşmenin detayları...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 21.06.2022- 06:40