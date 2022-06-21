Transferde şaha kalkan şampiyon Trabzonspor, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da Trezeguet için geri sayım başladı!
Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bordo mavili ekip, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak istiyor. Hedefteki oyunculardan birisi de Trezeguet. Fırtına Mısırlı yıldızın transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Bordo-mavililer, yıldız futbolcunun menajeri ile masaya oturduç İşte görüşmenin detayları...
Sağ bek Larsen, sol bek Eren Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat'ı renklerine bağlayan ve stoper Denswil ile de sözleşme uzatan Fırtına, Nwakaeme'nin boşluğunu da Trezeguet ile dolduruyor.
Bordomavili yönetim, 27 yaşındaki sol kanat icin Aston Villa ile 3.5 milyon euro bonservis bedelinde anlaşmıştı.