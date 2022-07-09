Fenerbahçe ve Trabzonspor o ismin transferinde karşı karşıya geldi! Menajeri...

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ile Jorge Jesus ile bu sezon mutlak hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer Arda Akbulut ve Erce Kardeşler'in ayrılığının ardından kaleci konusunda gaza basarken sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır'ı yedekleyecek bir file bekçi arayışına girdi. Bu iki takım ise aynı kaleci üzerinde karşı karşıya geldi. İşte o isim ve detaylar...(FB - TS SPOR HABERLERİ)

Mehmet Cem Çakır| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.07.2022- 10:09 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022- 10:12