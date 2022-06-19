Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup'un yeni adresi belli oluyor. Başakşehir, Trabzonspor ve Feyenoord'un gündemine gelen milli oyuncu kararını vermek üzere. Trabzonspor'un Oğuzhan transferine yakın olduğu kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup'a Süper Lig 'den ilgi devam ediyor.

Fanatik'in haberine göre, Başakşehir, Trabzonspor ve Feyenoord'un gündemine gelen Oğuzhan Özyakup kararını vermek üzere.

Oyuncunun Hollanda'ya dönebileceği iddia edilmişti, ancak 29 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de kalmak üzere olduğu ve Trabzonspor'a yakın bir seviyede yer aldığı ifade edildi.