Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'da oyunculara talipler artmaya devam ediyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Abdülkadir Ömür'e 1 talip daha! İtalyan devi...
Trabzonspor transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu bordo-mavili ekipte oyunculara talipler artmaya devam ediyor. Son olarak Trabzonspor'un 22 yaşındaki yeteneği Abdülkadir Ömür'e İtalyan devi Milan'ın talip olduğu belirtildi. İşte o gelişmenin detayları... (TS spor haberi)
Bordo-mavili ekibin yıldızı Abdülkadir Ömür, Milan'ın radarına girdi.
Tuttomercato'nun haberine göre; Serie A'da 11 yıl aranın ardından şampiyon olan Milano ekibi, gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için kolları sıvadı.