Transferde şaha kalkan şampiyon Trabzonspor, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Anlaşma tamam! Fırtına stoperine kavuşuyor
TRABZONSPOR HABERLERİ: Yeni sezon öncesi transferde hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavililer özellikle Abdullah Avcı'nın raporuna göre stoper için gündemde olan Marlon'da mutlu sona ulaştı. İşte son detaylar...(TS SPOR HABERLERİ)
Fotomaç'ın haberine göre sağ bek Larsen, sol bek Eren Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat'ı renklerine bağlayan ve stoper Denswil ile de sözleşme yenileyen Karadeniz ekibi, savunmanın göbeği için de takıma seviye atlatacak bir transferi bitirmek üzere.
Bordo mavili takım, Shakhtar Donetsk'in stoperi Marlon'la anlaşmaya vardı.