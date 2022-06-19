Fotomaç'ın haberine göre sağ bek Larsen, sol bek Eren Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat'ı renklerine bağlayan ve stoper Denswil ile de sözleşme yenileyen Karadeniz ekibi, savunmanın göbeği için de takıma seviye atlatacak bir transferi bitirmek üzere.