TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Flavio'ya Nantes ve Rennes talip oldu!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transfer döneminin başlamasıyla birlikte adından söz ettiren Trabzonspor'da gözler gidecek oyunculara da çevrildi. Geçtiğimiz sezon Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen Flavio'ya transfer izni çıkarken, Brezilyalı orta sahaya Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes ile Rennes'in talip olduğu iddia edildi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan son şampiyon Trabzonspor, şu anda kadar kadrosunu 4 isimle güçlendirdi.

Bordo-mavililerde gerek transfer kaynağı oluşturmak gerekse takım içi maliyeti düşürmek adına gelecek oyuncular kadar gidecek futbolcular da önem arz ediyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren bordo-mavililerde 10 futbolcuya ayrılık izni çıkmıştı.

FLAVIO'YA 2 TALİP BİRDEN!

Bu isimler arasında yer alan Flavio'ya Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes ve Nantes'ın talip olduğu belirtildi. Foot Mercato'nun haberine göre; 2 kulüp geçtiğimiz sezon Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen Flavio için girişimlerde bulunacağı iddia edildi.

Ağustos 2020'de 1.2 milyon Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer olan Flavio, geçtiğimiz sezon Süper Lig ekibi Giresunspor'a kiralandı.

26 yaşındaki oyuncu burada 36 maça çıktı ve takımının vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

Fırtına'yla 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı orta sahanın güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro...



