Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak için kollarını sıvayan şampiyon Trabzonspor'un yönetimi, yılın transfer bombasını patlatmak üzere...
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'dan stopere Jerome Boateng hamlesi!
Trabzonspor transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan bordo-mavililerde transfer çalışmaları başladı. Stopere takviye yapmak isteyen Trabzonspor'un bonservisi Lyon'da bulunan Jerome Boateng için girişimlere başladığı ifade edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (TS spor haberi)
Geçtiğimiz sezon Marek Hamsik gibi bir dünya devini getiren Fırtına, yine bir dünya starının peşinde.
Fotomaç'ın haberine göre; bu yıl sakatlıklar nedeniyle savunma hattında büyük sıkıntılar yaşayan Karadeniz devi, Olimpik Lyon'da forma giyen Jerome Boateng'i bitirmek üzere.