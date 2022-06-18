TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'nın stoper ısrarı! Yeni bir teklif sunuldu

Trabzonspor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavililerde şu ana kadar 4 transfer açıklanırken özellikle stoper arayışları devam ediyor. Abdullah Avcı'nın raporuna göre hareket eden yönetim stoper konusunda Marlon için yeni bir teklife hazırlanıyor. İşte transferdeki son detaylar...(TS SPOR HABERLERİ)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 18.06.2022- 06:40