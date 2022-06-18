Devler Ligi'nde başarı hedefleyen Trabzonspor, savunmanın göbeği için de takıma seviye atlatacak bir transferi bitirmek üzere.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'nın stoper ısrarı! Yeni bir teklif sunuldu
Trabzonspor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavililerde şu ana kadar 4 transfer açıklanırken özellikle stoper arayışları devam ediyor. Abdullah Avcı'nın raporuna göre hareket eden yönetim stoper konusunda Marlon için yeni bir teklife hazırlanıyor. İşte transferdeki son detaylar...(TS SPOR HABERLERİ)
Devler Ligi'nde başarı hedefleyen Trabzonspor, savunmanın göbeği için de takıma seviye atlatacak bir transferi bitirmek üzere.
Karadeniz devi, Shakhtar Donetsk'in stoperi Marlon'la anlaşmaya vardı.
26 yaşındaki Brezilyalı yıldız ile el sıkışıldı. İki kulüp arasındaki pazarlıklar ise sürüyor.