TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'ya Faslı 10 numara: Amine Harit!

Trabzonspor transfer haberi: Süper Lig'in son şampiyonu bordo-mavililer, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. 3 kulvarda mücadele edecek olan Karadeniz Fırtınası, alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Trabzonspor, bonservisi Schalke 04'te bulunan Amine Harit'i gündemine aldı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.07.2022- 09:59 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022- 11:13