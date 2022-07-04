Trabzonspor'un Aston Villa'dan transfer ettiği Trezeguet, bordo-mavili takıma şampiyonluk için geldiğini söyledi.
Trabzonspor'un yeni transferi Trezeguet'den flaş sözler! "Buraya gelme nedenim..."
Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Bordo mavililer, Anthony Nwakaeme'nin yerini Aston Villa'dan Trezeguet'i kadrosuna katarak doldurmuştu. Fırtına'nın yeni yıldızı transfer sonrası flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Önceki gece geç saatlerde İstanbul'a inen ve dün başkan Ahmet Ağaoğlu ile bir araya gelen Mısırlı yıldız, "Trabzonspor'a geldiğim için çok mutluyum.
Burada tekrar şampiyonluklar yaşamak istiyorum" dedi.