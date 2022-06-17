Spor Toto Süper Lig'de 2021/2022 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan ve yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor'da hareketlilik devam ediyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren bordo-mavililerde 10 futbolcuya ayrılık izni çıktı.

Bordo-mavililer, Abdulkadir Parmak, Erce Kardeşler, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Arda Akbulut, Fodé Koita, Trondsen, Flávio, Salih Kavrazlı ve Diabate'ye istedikleri kulüplerle transfer görüşmeleri yapabilmeleri konusunda izin verdi.