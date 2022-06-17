Trabzonspor Doğucan Haspolat, Eren Elmalı ve Jens Larsen'in maliyetlerini açıkladı!

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan son şampiyon Trabzonspor, kadrosuna kattığı Doğucan Haspolat, Eren Elmalı ve Jens Larsen'in maliyetlerini açıkladı. Bordo-mavili kulübün kasasından iki futbolcu için toplam 4.8 milyon Euro + KDV çıkacak. Serbest statüdeki Larsen için ise bonservis ödenmeyecek. Ayrıca Fırtına'nın 3 futbolcuya ödeyeceği maaş da belli oldu. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 17.06.2022- 15:26 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022- 15:39