Fırtına 3 transferin maliyetini açıkladı!
Fırtına beklemeye geçti! Halil ve Göztepe...
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORÇLARI SİLİNİYOR MU?
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