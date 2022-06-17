Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen, Doğucan Haspolat ve Denswil'i kadrosuna katarak güçlenen Trabzonspor, transferde çalışmalarını sürdürüyor. Fırtına son olarak Göztepe forması giyen Halil Akbunar'ı gündemine alırken, İzmir ekibinin satış işlemlerinin tamamlanmasını bekleme kararı aldı. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Sezonu şampiyon tamamlayan ve gelecek sezon hem ligde, hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Trabzonspor, 4 transferi birden açıkladı.

Bordo-mavili takım, Kasımpaşa'dan sol bek Eren Elmalı ve orta saha oyuncusu Doğucan Haspolat ile Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen ve geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda oynayan Denswil'i kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fırtına, Göztepe'den Halil Akbunar için girişimlere başladı. Fanatik'in haberine göre, Halil Akbunar'ı alternatif kadro içerisinde önemli biri isim olarak gören Trabzonspor, çalışmalarına devam ediyor.

Göztepe'deki hisse devri konusunun çözülmesinin ardından resmi teklifini yapacak olan Fırtına, oyuncu kanadıyla ise her konuda anlaşma sağladı.

Kulüpler de el sıkışırsa Abdullah Avcı'nın çok istediği isimlerden biri olan Halil Akbunar da gelecek sezon bordo-mavili formayı giyecek.