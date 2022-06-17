TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Parmak takıma veda etti

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Parmak takıma veda etti

Trabzonspor'da geçen sezon istediği süreyi bulamadığı için Kaysersipor'a kiralık giden Abdülkadir Parmak yeni sezonda da kadroda düşünülmediği gerekçesiyle takıma veda etti.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 17.06.2022- 17:36