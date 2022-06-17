TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Parmak takıma veda etti
Trabzonspor'da geçen sezon istediği süreyi bulamadığı için Kaysersipor'a kiralık giden Abdülkadir Parmak yeni sezonda da kadroda düşünülmediği gerekçesiyle takıma veda etti.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 17.06.2022- 17:36
Abdulkadir Parmak'ın açıklamasında, "Yeni sezon öncesinde kamp kadrosuna olmadığımı ve gelecek sezonda düşünülmediğimi öğrenmiş bulunuyorum. Hocalarımın ve yönetimin kararına saygı duyuyorum ve yeni sezonda Trabzonspor'a tüm kulvarlarda başarılar diliyorum." ifadeleri yer aldı.
Trabzonspor altyapısından yetişen Abdulkadir Parmak, bordo-mavili takımda 104 maçta süre alırken 9 gol ve asist kaydetti.
Geçtiğimiz sezonu Kayserispor'da tamamlayan 27 yaşındaki oyuncu, 23 maçta süre alırken 1 gol ve 2 asistle sezonu tamamladı.