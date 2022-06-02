TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'a dünya yıldızı sol bek! Fransa'dan geliyor...

Son dakika transfer haberleri... Trabzonspor'da şampiyonluk sevinci devam ederken gelecek sezon için de transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. Şampiyonlar Ligi'nde play-off mücadelesi verecek olan Fırtına, gruplara kalıp turnuvada başarı sağlamak için kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirecek. Son olarak, bordo-mavililerin PSG forması giyen Layvin Kurzawa ile ilgilendiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 02.06.2022- 13:25