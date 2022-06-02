Trabzonspor'da şampiyonluk mutluluğu devam ederken bir yandan da gelecek sezon için aynı sevincin yaşanması adına kadro yapılanma çalışması devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'a dünya yıldızı sol bek! Fransa'dan geliyor...
Son dakika transfer haberleri... Trabzonspor'da şampiyonluk sevinci devam ederken gelecek sezon için de transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. Şampiyonlar Ligi'nde play-off mücadelesi verecek olan Fırtına, gruplara kalıp turnuvada başarı sağlamak için kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirecek. Son olarak, bordo-mavililerin PSG forması giyen Layvin Kurzawa ile ilgilendiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda oynayıp gruplara kalmak için mücadele edecek olan bordo-mavililer, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek istiyor.
Transfer dönemini hareketli bir şekilde geçirecek olan Fırtına, bütün transferleri Şampiyonlar Ligi'ndeki play-off turuna yetiştirmek istiyor.