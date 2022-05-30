Trabzonspor, sağ stopere takviye planlıyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın Kaan Ayhan ısrarı! Yapılacak teklif...
Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo mavili ekip, stoper hamlesine yoğunlaştı. Abdullah Avcı'nın stoper bölgesine öncelikle yerli bir takviye istemesi sonucunda ibre yeniden Kaan Ayhan'a döndü. İşte son gelişmeler...
Bordo mavililer geçtiğimiz sezon transferi için büyük bir çaba sarf edilen Kaan Ayhan için yeniden devreye girmişti...
Milli stoperi kadrosuna katmak için devre arasında yapılan bonservis pazarlığında taksitler halinde 5 milyon euro'ya kadar çıktı.