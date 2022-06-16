Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ın abisi Necdet Çakır, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çakır, "Uğurcan'a 4 büyük ligden teklif olmasa da ilgi var. Temsilcilerle temas halindeyiz. Uğurcan için verilecek bonservis 10-15 milyon Euro arası, üstü olmaz. Bazı kulüplerle sözlü olarak belli noktalara geldik" ifadelerinde bulundu.

İŞTE ÇAKIR'IN SÖZLERİ:

Trabzonspor 'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır 'ın abisi ve menajeri Necdet Çakır , A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.Uğurcan'a 4 büyük ligden teklif olmasa da ilgi var. Temsilcilerle temas halindeyiz. Uğurcan için verilecek bonservis 10-15 milyon Euro arası, üstü olmaz.

Uğurcan'ı sene içinde transfer konusunda rahatsız etmedik ama arka planda çok büyük çalışmalar yaptık. Belli bir noktaya geldik. Uğurcan'ın iyi performans göstermesi, burada kulüplerin daha fazla talep etmesi için önemli bir etken oldu.

Maalesef ligimiz çok değerli değil. Maçlarımız, derbiler harici çok fazla takip edilmiyor. Milli takımımız da UEFA Uluslar Ligi'nde C klasmanında. Aksi takdirde daha yüksek rakamlardan bahsedebilirdik.