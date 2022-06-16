Fırtına transferde durmuyor! 6. ve 7. hamle...
Fırtına'dan 4 transfer sonrası 1 bomba daha!
KİMLER BASIN KARTI ALABİLİR?
Sınavdan önce neler yenmeli, neler yenmemeli, nasıl beslenilmeli?
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