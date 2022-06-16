Trabzonspor'dan 6. ve 7. transfer hamlesi! Marlon ve Marc Bartra...

Trabzonspor, Shakhtar Donetsk forması giyen Brezilyalı stoper Marlon'un transferi için görüşmelere başladı. Bordo mavililerde diğer aday Marc Bartra ile de temaslar sürüyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da transfer gündemi yoğun bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Bordo mavililer, Shakhtar Donetsk forması giyen stoper Marlon'un transferi için görüşmelere başladı.

Fırtına, sabah saatlerinde ise Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Denswil transferlerini açıklamıştı. Trabzonspor, Umut Bozok transferinde ise sona çok yaklaşmıştı.

Bordo mavililerin transfer operasyonuyla ilgili detayları aktaran A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, "6. isim Marlon ancak henüz tam olarak bitiyor diyeceğimiz seviyede değil. Aynı anda Marc Bartra ile de temaslar sürüyor." ifadeleri kullandı.