Peş peşe 4 transferi açıklayan Trabzonspor, bir bomba daha patlatmak üzere. Bordo mavililerin, geçen sezon Kasımpaşa formasıyla gol kralı olan Umut Bozok'u kadrosuna katmaya yakın olduğu öğrenildi. Bordo mavililerin 25 yaşındaki santrforu İstanbul'a davet ettiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Santrfor mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan Trabzonspor, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan bordo-mavililer, yapacağı transferlerle yeni sezona da iddialı bir giriş yapmak istiyor.

Bu doğrultuda hamlelerini yapan Fırtına girişimlerini sürdürdüğü yıldızlarla anlaşma noktasına geldi. 4 futbolcuyu birden KAP'a bildiren Trabzonspor, flaş bir ismin daha peşine düştü.

Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren ve Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok radara girdi. Bonservisi Fransız ekibi Lorient'de bulunan yıldız santrfor için harekete geçildi.

Uzun süredir Galatasaray ile adı anılan 25 yaşındaki hücum oyuncusu transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a davet edildi.

Süper Lig'de 38 maçta attığı 20 golle kral olan Umut Bozok, 7 de asist yaparak göz dolduran bir performans sergilemişti.

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.