TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Denswil, Larsen, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ı KAP'a bildirdi!

Trabzonspor transferi: Sezonu şampiyon tamamlayan ve gelecek sezon hem ligde, hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan sol bek Eren Elmalı ve orta saha oyuncusu Doğucan Haspolatı ile Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen ve geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Stefano Denswil'i kadrosuna kattı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 16.06.2022- 09:58 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022- 10:23