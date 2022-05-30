Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya İsveçli sol bek! Ludwig Augustinsson açıklaması
Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için bir kadro kurmak isteyen bordo mavili ekibin gündemine flaş bir isim gelmişti. Fırtına'nın hedefleri arasında yer alan İsveçli sol bek Ludwig Augustinsson için açıklama geldi. İşte detaylar...
Bordo-mavililerde öncelik ise sol bek pozisyonu.
Geçtiğimiz sezon tam 8 farklı ismi sol bek pozisyonunda oynatan Fırtına, bu sezon böyle bir durum yaşamak istemiyor.