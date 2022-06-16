İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Trabzonspor'dan Berat Özdemir için girişimde bulundu. Bordo-mavililerin üst üste 4 transferi açıkladığı gün ingilizlerden flaş bir hamle geldi. İşte transferdeki son gelişmeler...(TS SPOR HABERLERİ)

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Trabzonspor 'da forma giyen orta saha oyuncusu Berat Özdemir'i istedi. 61 saat sitesinde yer alan habere göre; Bordo-Mavililer bugün 4 oyuncunun transferini KAP'a bildirirken Berat Özdemir ile ilgili de flaş bir gelişme yaşandı.



BERAT ÖZDEMİR'E HULL CITY TALİP OLDU

Edinilen bilgiye göre Trabzonspor'un orta sahasında görev alan Berat Özdemir'e, Hull City talip oldu.



TRABZONSPOR TEKLİFİ REDDETTİ

Hull City'in Berat Özdemir için Trabzonspor'un kapısını çaldığı ancak bordo - mavililerin bu teklifi reddettiği öğrenildi.

Trabzonspor'un, oyuncunun satılık olmadığını, gelecek planları arasında yer aldığını ifade ederek teklifi reddettiği kaydedildi.

Berat Özdemir'in Trabzonspor performansı

Ocak 2021'de Gençlerbirliği'nden Trabzonspor'a 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 24 yaşındaki oyuncunun Fırtına ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Başarılı oyuncu Trabzonspor ile çıktığı 59 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.