Sarı kırmızılılarda, seçimden önce Dursun Özbek'in ekibi Senegalli futbolcunun temsilcisiyle bağlantı kurup, seçim sonrasını bekleyip bekleyemeyeceklerini sormuş, evet bekleriz yanıtı almıştı. Serbest oyuncu statüsünde olan ve defansif orta saha, stoper ve merkez orta saha olmak üzere üç mevkii de oynayabilen Kouyate için sarı kırmızılılar resmî teklifini yapacak. Oyuncu 3 yıllık sözleşme ve bonuslar hariç yıllık, 2.5 milyon Euro garanti para istiyor. Trabzonspor 'un da transfer gündeminde olan Kouyate için Fenerbahçe de görüşme teklifinde bulundu. Oyuncunun temsilcisi Saffet Balkan, gelecek hafta İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe ile bir görüşme yapacak. Adana Demirspor ise erken davranarak 2 milyon Euro ederinde bir teklifte bulundu; ancak uzlaşma sağlanamadı.

"TÜRKİYE'YE GELME OLASILIĞI VAR"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan deneyimli oyuncunun temsilcisi Saffet Balkan, "Kouyate benim manevi oğlum. 17 yaşında onu yanımıza aldık; başka şartlarda Belçika'da yaşayamıyordu. 17 yaşından bu yana yanımda... Crystal Palace ile olan sözleşmesi bitti. Crystal Palace yeni sözleşme teklifini yaptı. Bizim de talebimiz var. Şu anda değerlendiriyoruz. Kouyate için Türkiye her zaman olabilir. İlgi var; ama şu anda somut bir gelişme yok. Arap yarımadasında da çok teklifler alıyoruz. Türkiye olabilir; neden olmasın. Önceliği İngiltere'de kalmak; ama şartların olgunlaşması gerekir. Premier Lig'den Crystal hariç, iki takımla daha görüşüyorum. Bir tanesi de menajerler aracılığıyla bir teklif sundu. Trabzonspor'la Ocak'ta bir görüşme yapmıştım. Başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüştüm. Premier Lig'de 300 maç oynadı. Bunların yüzde 90'ının 11'de oynadı. Benim gönlümden Türkiye'ye getirmek geçiyor. Bence teknik direktör olsam onu stoper oynatırım, Çok temiz oynuyor. Ama geçirmiyor. Çabukluğu var. 180 dakika oynayabilecek fizik yeterliliğe sahip... Teke tekte birisinin onu geçmesi çok zor. Sengegal milli takımda 85 maçı var ve takım kaptanlığı yapıyordu" dedi.