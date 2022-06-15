Trabzonspor transfer haberi: Süper Lig'in son şampiyonu bordo-mavililerde transfer çalışmaları sürüyor. Savunmaya takviye yapmak isteyen Fırtına için Portekiz'den flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Gelecek sezon 3 kulvarda birden mücadele edecek olan bordo-mavililer, stoper takviyesi yapmak istiyor. Bu konuda Portekiz basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

Trabzonspor'un Porto ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Mbemba için devreye girdiği ifade edildi. Ayrıca 27 yaşındaki savunmacıyı Marsilya, Lyon ve Fiorentina'nın da istediği yazıldı.

YILLIK 3 MİLYON EURO TALEP EDİYOR!

Haberde Kongolu stoperin yıllık 3 milyon Euro istediği ve oyuncunun istediğinin transferi zora sokabileceği belirtildi.

Mbemba geçtiğimiz sezon Portekiz ekibinde 47 maça çıktı ve 2 gollük performans sergiledi.