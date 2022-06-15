Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor sürpriz bir ismi gündemine aldı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan stoper bombası! Abdullah Avcı'dan o isme tam not
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Bordo-mavililerde transferde ilk olarak stoper takviyesi yapılacak. Buna göre hareket eden Trabzonspor'da gündemdeki isim İspanya La Liga'da oynayan yıldız isim oldu. İşte transferdeki son detaylar...(TS SPOR HABERLERİ)
Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavili ekip, Real Betis forması giyen stoper Marc Bartra için harekete geçti.
31 yaşındaki sağ ayaklı savunmacının kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi var.