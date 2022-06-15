Karadeniz devi, sözleşme uzatma teklifini şu ana kadar kabul etmeyen Anthony Nwakaeme'nin yerini doldurmak için arayışlarına devam ediyor. Son dönemde Trezeguet ismi ön plana çıkmaya başladı.
TRABZONSOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Trezeguet için teklifi belli oldu!
TRABZONSPOR HABERİ: Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna son şampiyon olarak girecek olan bordo-mavililerde gözler transfere çevrildi. Trabzonspor'da bir süredir gündemde olan Trezeguet için ise teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...(TS SPOR HABERLERİ)
Kasımpaşa'da forma giydiği dönemde yıldızı parlayan ve oradan Aston Villa'ya transfer yapan 27 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu geçtiğimiz sezonun devre arasında Başakşehir kulübüne kiralanmıştı.
Burada kısa süre içerisinde 13 maçta 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergileyen 1.79 boyundaki futbolcu, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi. Yönetim, Avcı'nın görüşünü aldıktan sonra hemen harekete geçti.