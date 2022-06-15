TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Doğucan Haspolat'la prensip anlaşmasına vardı!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bordo mavili ekibin bir süredir hedefinde olan Doğucan Haspolat ile prensip anlaşmasına varıldı. Bordo mavililer 22 yaşındaki oyuncunun kulübü Kasımpaşa ile de el sıkıştı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 16.06.2022- 01:12