UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan dahil olacak Trabzonspor'un muhtemel rakipleri şekillendi.
Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden biri belli oldu!
Trabzonspor haberi: Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak. Karadeniz Fırtınası'nın muhtemel rakipleri de belli olmaya başladı. İşte Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki muhtemel rakipleri...
Devler Ligi öncesi son eleme turunda Fırtına ile birlikte 7 takım daha yer alacak ve seri başı olanlarla seri başı olmayanlar eşleşecek.
Son 5 sezonda 2 kez Avrupa'da sahne alan ve oynadığı 14 maçın 6'sınden puan çıkaran (2 galibiyet, 4 beraberlik) bordo-mavililer, bu klasmanda 227. sırada bulunuyor.