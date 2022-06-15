TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Bordo-mavililer yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Özellikle sağ bek için gündemde olan Larsen konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İşte son detaylar...(TS SPOR HABERLERİ)

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da erken başladı.

Kadrosunu takviye ederek önümüzdeki sezonda şampiyonluk yarışı içerisinde yer almak isteyen bordo-mavili ekipte ilk transfer Jens Stryger Larsen olacak.

Danimarkalı sağ bek oyuncusu, İtalya Serie A ekibi Udinese'de forma giyiyor.



Bordo-mavililer, ay sonunda serbest statüye düşen Larsen ile her konuda anlaşmaya vardı. Oyuncu Türkiye'ye davet edildi.

Larsen Trabzonspor'un golcü oyuncusu Andreas Cornelius'tan Trabzonspor hakkında bilgi aldı.

Udinese ile sözleşmesi ay sonunda bitecek olan 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon 12 resmi maçta forma şansı buldu.

Danimarka Milli Takımı'nda da görev alan Larsen, 49 kez milli oldu ve 3 gol katkısı yaptı.

Asıl mevkisi sağ bek olan oyuncunun stoper ve sol bek bölgelerinde de görev yapabildiği biliniyor.