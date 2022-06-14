Trabzonspor'un forvet oyuncusu Cornelius, vatandaşı Larsen'in Bordo-Mavili takıma transfer sürecinde aktif rol alıyor.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Stryger Larsen için Cornelius devrede!
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Bordo-mavililer yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Trabzonspor'da özellikle sağ bek için gündeme gelen Larsen için Cornelius devreye girdi. İşte son detaylar... (TS SPOR HABERLERİ)
Trabzonspor'un forvet oyuncusu Cornelius, vatandaşı Larsen'in Bordo-Mavili takıma transfer sürecinde aktif rol alıyor.
Oyuncuyla ilgili bilgileri sürekli takıma aktaran Cornelius, teknik direktör Abdullah Avcı'ya da fikir veriyor.
Takvim Gazetesi'nin haberine göre uzun süredir Trabzonspor Futbol İzleme Komitesi tarafından takip edilen Stryger Larsen, Uluslar Ligi'nde de canlı olarak izlendi.