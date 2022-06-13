TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Trezeguet için resmi teklif yapıldı! İşte istenen rakam

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da, gözler transfer operasyonuna çevrildi. Bordo mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Fırtına, geçen sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Trezeguet için harekete geçmişti. Yönetimin Mısırlı yıldız için resmi teklif yaptığı belirtildi. 27 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Aston Villa'nın istediği bonservis ise belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 13.06.2022- 06:40 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022- 09:37