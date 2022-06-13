İngiltere'de Trezeguet haberleri sürüyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Trezeguet için resmi teklif yapıldı! İşte istenen rakam
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da, gözler transfer operasyonuna çevrildi. Bordo mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Fırtına, geçen sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Trezeguet için harekete geçmişti. Yönetimin Mısırlı yıldız için resmi teklif yaptığı belirtildi. 27 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Aston Villa'nın istediği bonservis ise belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Trabzonspor'un Aston Villa'ya Mısırlı kanat oyuncusu için 'resmi teklif' yaptığı, kulüpler arasında müzakerelerin devam ettiği ifade edildi.
Oyuncuya başka taliplerin de olduğu aktarıldı.