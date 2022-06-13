Sağ bek, sol bek, stoper, kanat ve orta sahaya direkt oynayabilecek isimler alacak olan Trabzonspor, diğer yandan da kadro genişliğini artıracak.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Abdullah Avcı Can Bozdoğan için yeşil ışık yaktı!
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, gözünü transfer haraketına çevirdi. Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak top koşturan Can Bozdoğan, bordo mavililerin gündemine geldi. Abdullah Avcı, 21 yaşındaki orta saha için onay verdi. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bordo-mavililer, yeni sezonda 3 kulvarda birden mücadele edeceği için özellikle yerli alternatifleri çoğaltmak amacında.
Bu doğrultuda Güven Yalçın gündeme gelmişti.