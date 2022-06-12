Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da, sezon öncesi hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ Fırtına'nın gündemindeydi! Mikkel Damsgaard'dan flaş açıklama!
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da gözler önümüzdeki sezona çevrildi. Bordo-mavililerde bir süredir gündemde olan Mikkel Damsgaard transferine dair konuştu. Trabzonspor, özellikle Nwakaeme ile henüz anlaşılamaması nedeniyle o bölgede Danimarkalı futboılcuyu düşünüyor. İşte son detaylar...(TS SPOR HABERLERİ)
Şampiyonlar Ligi play-off'larında mücadele edecek bordo-mavililer gruplara kalabilmek için iddialı bir kadro kurmak istiyor.
Fotomaç Gazetesi'nin haberine göre transfer operasyonlarını sürdüren yönetim, henüz sözleşme için anlaşmaya varamadığı Nwakaeme'nin yerine Mikkel Damsgaard'ı düşünüyor.