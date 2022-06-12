TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ Fırtına'nın gündemindeydi! Mikkel Damsgaard'dan flaş açıklama!

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da gözler önümüzdeki sezona çevrildi. Bordo-mavililerde bir süredir gündemde olan Mikkel Damsgaard transferine dair konuştu. Trabzonspor, özellikle Nwakaeme ile henüz anlaşılamaması nedeniyle o bölgede Danimarkalı futboılcuyu düşünüyor. İşte son detaylar...(TS SPOR HABERLERİ)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 12.06.2022- 10:55