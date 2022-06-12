Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da Boateng gelişmesi! Menajeri...
TRABZONSPOR SON DAKİKA HABERLERİ: Bordo-mavililerde yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Bir süredir görüşme halinde olunan Jerome Boateng konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İşte oyuncunun menajerinden flaş açıklama...(TS SPOR HABERLERİ)
Bordo-mavili yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket ediyor.
Fırtına'da takviye yapılması planlanan bölgelerden biri de stoper mevkisi...