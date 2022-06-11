Süper Lig'de sezon sonuna gelinmesinin ardından transfer çalışmaları da başladı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın gündemindeki Trezeguet için flaş paylaşım!
Başta Trabzonspor olmak üzere birçok Süper Lig ekibiyle adı anılan Trezeguet'nin geleceği merak konusu. Yıldız futbolcunun doktorundan flaş bir paylaşım geldi. Trezeguet'in doktoru Mohamed Mahrous'un paylaşımında o detay dikkat çekti. İşte ayrıntılar...
Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayan Trabzonspor, bu yazı hareketli geçirmeyi planlıyor.
Bordo mavili ekip hem bu sezonki başarısını sürdürmek, hem de gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyor.