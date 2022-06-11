TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın gündemindeki Trezeguet için flaş paylaşım!

Başta Trabzonspor olmak üzere birçok Süper Lig ekibiyle adı anılan Trezeguet'nin geleceği merak konusu. Yıldız futbolcunun doktorundan flaş bir paylaşım geldi. Trezeguet'in doktoru Mohamed Mahrous'un paylaşımında o detay dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 11.06.2022- 15:56