TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da sol beke son aday: Borna Barisic!

Trabzonspor transfer haberi: Süper Lig'in şampiyonu bordo-mavililerde Abdullah Avcı'nın raporları dahilinde transfer çalışmaları tam hızıyla devam ediyor. Avcı, bu transfer döneminde mutlaka sol bek alacaklarını ifade etmişti. Trabzonspor'un gündemine aldığı son sol bek ise Borna Barisic oldu. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 11.06.2022- 06:40