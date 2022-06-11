Şampiyon Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürürken, gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da sol beke son aday: Borna Barisic!
Trabzonspor transfer haberi: Süper Lig'in şampiyonu bordo-mavililerde Abdullah Avcı'nın raporları dahilinde transfer çalışmaları tam hızıyla devam ediyor. Avcı, bu transfer döneminde mutlaka sol bek alacaklarını ifade etmişti. Trabzonspor'un gündemine aldığı son sol bek ise Borna Barisic oldu. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Puchacz ile yollarını ayıran bordo- mavililer sol beke mutlaka takviye yapacak.
Fırtına'nın listesinde Alioski ve Eren Elmalı bulunuyordu.