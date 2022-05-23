TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Abdullah Avcı yönetiminde harika bir sezon geçiren ve Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne özel kadro kurmak ve tüm kulvarlarda başarılı olmak istiyor. sağ bek transferi, forvet transferi, stoper transferi yapmak isteyen Fırtına'da yıldız isimler gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un gündemindeki isimler...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Abullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı. Sezonda adeta Fırtına gibi esen Trabzonspor, gelecek sezon Avrupa'da mücadele edecek.

Abdullah Avcı ve Başkan Ahmet Ağaoğlu, iç ve dış transferde adımlarını şimdiden atıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir sonuç elde etmek isteyen Trabzonspor, yıldız isimleri gündemine aldı. Abdullah Avcı, özellikle deneyimli isimleri kadrosuna katmak istiyor. İşte Trabzonspor'un transfer gündemindeki isimler ve detayları...

İŞTE TRABZONSPOR'UN TRANSFER LİSTESİ

ELIAQUIM MANGALA

Menajerler, Fırtına'ya yıldız savunmacı Eliaquim Mangala'yı teklif etti. Teknik Direktör Abdullah Avcı da Mangala ile ilgili fikrini yönetime sundu.

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CHRISTIAN BENTEKE

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor, hem yeni sezonda hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Belçika basını, Crystal Palace'tan ayrılacak olan 31 yaşındaki Benteke için devreye giren Karadeniz devinin, bu transferde avantajlı olduğunu yazdı.

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LAYVIN KURZAWA

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan bordo-mavililer yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek isteyen bordo-mavililerde gündem sol bek transferi. Fırtına'nın gündeminde Layvin Kurzawa var.

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STEFANO DENSWIL

NWAKAEME

Şampiyon Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme, bordomavili takımda mutlu olduğunu ve kalmak istediğini belirtti. Trabzon'a çok alıştığını ve ifade eden Nijeryalı sol kanat, "Buraya, buradaki insanlara alıştım. İnsanlar bana çok iyi davranıyor. Bazen insanlar sizin hakkınızda yanlış fikirlere sahip olabiliyor. Çünkü ben çok fazla konuşmayı tercih eden biri değilim. Her zaman şunu söylerim; insanların yaptığı işler kendi ağızlarından daha fazla konuşmalıdır. Benim durumum da böyle. Buradaki görüşmeler Trabzonspor, ben ve başkan arasında devam ediyor. Kalmak istiyorum. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.

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