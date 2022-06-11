Süper Lig'deki genç oyuncuları radarına alan Trabzonspor bu sefer rotayı Alanya'ya çevirdi.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan Umut Güneş hamlesi! Para+takas formülü
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da yeni sezon öncesi çalışmalar devam ediyor. Bordo-mavililerde yeni sezonda 7+4 kuralı da göz önünde bulundurularak yerli oyuncuya rota çevrildi. Listenin ilk sırasında ise Alanyaspor forması giyen Umut Güneş var. İşte transferdeki son gelişmeler...(TS SPOR HABERLERİ
Fotomaç'ın haberine göre gelecek sezon çok alternatifli bir kadro kurmak isteyen Abdullah Avcı Akdeniz ekibinin başarılı orta saha oyuncusu Umut Güneş'i listesine aldı.
Oyuncu havuzunu genişletmek için yine birçok isimle görüşme yapan Trabzonspor, yaklaşık bir aydır Aytemiz Alanyaspor'un ilk temaslarda talep ettiği yüksek rakamlar nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Umut Güneş için yine masada.