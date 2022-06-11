Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Skorer'e konuşan Ağaoğlu, henüz yeni sözleşme imzalamayan Nwakaeme ve transferde adı geçen Boateng hakkında da konuştu.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu'dan Boateng ve Nwakaeme sözleri!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, henüz yeni sözleşme imzalamayan Nwakaeme ve transferde adı geçen Boateng hakkında da konuştu. İşte o sözler...
"ZAMANA İHTİYACIMIZ OLDUĞUNU İFADE ETTİK"
Trabzonspor'da başkanlığa ilk geldiği dönemden bu yana geçen süreci özetleyen Başkan Ağaoğlu, "İlk defa geçtiğimiz sezon zirve için mücadele ettiğimizi, kadronun o doğrultuda oluşturulduğunu, bütün planlamaların şampiyonluk hedefi ile yapıldığını söylemiştik.
Planlar 3-4 sene sonra sürdürülebilir bir başarı için zamana ihtiyacımız olduğunu ifade ettik. O doğrultuda da camiadan hem sabır hem destek talebimiz vardı. Artık gelmiş olduğumuz noktada 2021 şubatından itibaren hocamızla birlikte yönetim olarak biz 2021-22 sezonunun mücadelesinin, şampiyonluk mücadelesi üzerine olacağını planlamıştık" diye konuştu.