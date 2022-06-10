Teknik direktör Abdullah Avcı, ekibine önemli bir katkı yapmaya hazırlanıyor.
Trabzonspor'da Abdullah Avcı devrimi! Yeni sezonda...
Trabzonspor haberi: Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı, gelecek sezon için çalışmalarına başladı. Başarılı çalıştırıcı, Türkiye'de ekibine uzmanlığı duran top olan bir antrenör katan ilk isim olacak. İşte o gelişmenin detayları... (TS spor haberi)
Geride kalan sezon duran top organizasyonlarında başarılı bir görüntü ortaya koyamayan ve sadece yüzde 13 başarı sağlayarak, 9 skor katkısı alabilen Trabzonspor'da Avcı bu konuya el attı.
Tecrübeli hoca, EURO 2020'den itibaren Avrupa'da çok aktif bir şekilde kullanılmaya başlayan duran top antrenörlüğü sistemini ilk kez Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor. Uzmanlığı direkt duran top olan bir antrenörü ekibine alacak olan Avcı, belirlediği isimlerle görüşüyor.