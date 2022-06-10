LIVERPOOL, İTALYA VE DANİMARKA

İlk olarak Liverpool aktif bir taç antrenörü olan Thomas Grönnemark'ı teknik ekibe dahil ederek bu akımı başlattı. Daha sonra bu sistemi milli takım düzeyinde Mancini'li İtalya ve Danimarka, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda uyguladı.