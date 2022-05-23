TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'dan sol bek hamlesi! Yeni sezonda...

Son dakika Trabzonspor haberi: Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan bordo-mavililer yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermden başladı. Trabzonspor'da bu doğrultuya göre Abdullah Avcı'nın ilk talebi olan sol bek için gündeme flaş bir isim geldi. İşte transferde yaşanan son detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2022- 06:40