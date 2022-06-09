TRANSFER HABERİ: İtalyan gazeteci açıkladı! Trabzonspor'dan Trezeguet bombası

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor transferde atağa kalktı. Gelecek sezon da başarılı bir dönem geçirmek isteyen bordo-mavililerden flaş bir hamle geldi. Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fırtına'nın bonservisi İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'da bulunan Trezeguet için devreye girdiği açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 10.06.2022- 00:06