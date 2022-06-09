Bonservisi Aston Villa'da bulunan Trezeguet sezonu Başakşehir'de tamamlamıştı.
TRANSFER HABERİ: İtalyan gazeteci açıkladı! Trabzonspor'dan Trezeguet bombası
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor transferde atağa kalktı. Gelecek sezon da başarılı bir dönem geçirmek isteyen bordo-mavililerden flaş bir hamle geldi. Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fırtına'nın bonservisi İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'da bulunan Trezeguet için devreye girdiği açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Beşiktaş'ın da devrede olduğu iddia edilen yıldız futbolcu için menajerinden açıklama gelmişti.
BEŞİKTAŞ, TREZEGUET İLE ANLAŞTI MI?
Christian Emile, "Beşiktaş'ın Trezeguet ile anlaştığına ilişkin haberler doğru değil, ancak bazı Avrupalı kulüpler ile görüşmeleri sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.