Anastasios Bakasetas Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 9 gol ve 8 asistlik katkı yaparak Fırtına'nın skor yükünün önemli bir bölümünü çekti.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - İtalyan ekibi Fiorentina Bakasetas'ın peşinde!
Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un yıldızlarını talipleri arttı. Bordo mavili ekibin başarılı oyuncusu Bakasetas'a da Avrupa'dan önemli bir talip çıktı. İtalyan ekibi Fiorentina'nın Yunan oyuncu için harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar...
Yunan yıldızın ismi sezon sonunda birçok takımla anılmaya başladı.
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Transferde ona ilgi var" dediği öğrenildi.