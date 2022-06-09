TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına’dan sol beke Alioski bombası!

Trabzonspor transfer haberi: Süper Lig'in şampiyonu bordo-mavililerde kadroyu güçlendirmek için çalışmalara hız verdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda harekete geçen Trabzonsporlu yöneticiler, önceliği sağ bek ve sol bek transferine verdi. Fırtına, sol bek bölgesi için Suudi Arabistan'da mutsuz olan Alioski'yi gündemine aldı. Trabzonspor, ayrıca sağ bek transferi için Danimarkalı Larsen'i son kez izleme kararı aldı. İşte o transfer gelişmelerinin detayları... (aspor.com.tr / Özel Haber / Bora Salgın)