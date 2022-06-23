FIFA'nın "Ukrayna'daki yabancılar Haziran 2023'e kadar sözleşmelerini askıya alabilir" kararı sonrası Shakhtar Donetsk'li stoper Marlon için gaz basan Trabzonspor, resmi temasları da sıklaştırdı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marlon'dan kulübüne Trabzonspor resti!
TRABZONSPOR HABERLERİ - Yeni sezonda geniş bir kadro kurmak isteyen bordo-mavililer transferde gaza bastı. Trabzonspor bir süredir gündemde olan Marlon için çalışmalarını sürdürmeye devam ederken oyuncu da kulübüne rest çekerek Trabzonspor'a gitmek istediği ifade etti. (TS SPOR HABERLERİ)
Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavililerin Ukrayna ekibine Marlon için FIFA'nın tanıdığı süre boyunca kiralama teklifi yaptığı belirlendi.
Daha önceki görüşmelerde yüksek bonservis bedeliyle Trabzonspor'a zorluk çıkartan Ukrayna ekibinin, FIFA'nın kararı sonrası eli kolu bağlandı ve tüm şartlar Trabzonspor lehine döndü.