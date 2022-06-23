TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marlon'dan kulübüne Trabzonspor resti!

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yeni sezonda geniş bir kadro kurmak isteyen bordo-mavililer transferde gaza bastı. Trabzonspor bir süredir gündemde olan Marlon için çalışmalarını sürdürmeye devam ederken oyuncu da kulübüne rest çekerek Trabzonspor'a gitmek istediği ifade etti. (TS SPOR HABERLERİ)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.06.2022- 06:40